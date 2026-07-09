Девушка ударила младшего брата ножом за громкие разговоры

В Тайване девушка ударила брата ножом в шею из-за громких разговоров

В Тайване 19-летняя девушка разозлилась на брата, игравшего на компьютере, и ранила его ножом. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел, когда брат и сестра были дома одни. 15-летний подросток играл в видеоигры с друзьями и разговаривал с ними по голосовой связи. Увлекшись, он говорил все громче и громче, что раздражало девушку.

В конце концов она стала ругаться с младшим братом. В пылу ссоры девушка потеряла над собой контроль, схватила нож и ударила им брата в шею. Он тут же побежал к деду, который был в магазине. Тот вызвал полицию.

Мальчика доставили в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии. Нападавшую задержали.

Ранее сообщалось, что в Индии 24-летний мужчина поссорился со своим 28-летним братом из-за телефона и жестоко избил его. Пострадавшего не спасли.