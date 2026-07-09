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Из жизни
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18:06, 9 июля 2026Из жизни

Девушка ударила младшего брата ножом за громкие разговоры

В Тайване девушка ударила брата ножом в шею из-за громких разговоров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: On_Ter / Shutterstock / Fotodom

В Тайване 19-летняя девушка разозлилась на брата, игравшего на компьютере, и ранила его ножом. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел, когда брат и сестра были дома одни. 15-летний подросток играл в видеоигры с друзьями и разговаривал с ними по голосовой связи. Увлекшись, он говорил все громче и громче, что раздражало девушку.

В конце концов она стала ругаться с младшим братом. В пылу ссоры девушка потеряла над собой контроль, схватила нож и ударила им брата в шею. Он тут же побежал к деду, который был в магазине. Тот вызвал полицию.

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