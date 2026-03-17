Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Мужчина до смерти избил брата из-за телефона

Марина Совина

Фото: Manu Del Moral / Unsplash

В Индии 24-летний мужчина поссорился со своим 28-летним братом из-за телефона и жестоко избил его, пострадавшего не спасли. Об этом пишет The Times of India.

Между членами семьи разгорелся конфликт из-за смартфона, который перерос в ожесточенную драку. Младший брат устроил погром в комнате и избил родственника до потери сознания. Соседи услышали шум и вызвали правоохранителей. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Как утверждают члены семьи, ссора началась из-за того, что старший брат отказался дать младшему пароль от своего телефона. Обвиняемого арестовали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Индии обезьяна украла у мужчины дорогой телефон, но тот сумел хитростью его вернуть. Случай произошел в одном из храмов города Бриндабан в округе Матхура штата Уттар-Прадеш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп понадеялся захватить Кубу

    Мужчина до смерти избил брата из-за телефона

    Трамп изменил решение о поездке в Китай

    Иран ударил по штабу миссии Евросоюза

    Зеленский отреагировал на предупреждение Ирана

    В КХЛ побит рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата

    Супруги раскрыли способы чаще заниматься сексом после нескольких лет брака

    Противоминные корабли ВМС США сбежали из Персидского залива

    Женщина узнала об измене мужа и предложила любовнице необычное решение

    Трамп признал отсутствие информации о переговорщиках в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok