Мужчина до смерти избил брата из-за телефона

В Индии мужчина забил брата, который отказался делиться паролем от телефона

В Индии 24-летний мужчина поссорился со своим 28-летним братом из-за телефона и жестоко избил его, пострадавшего не спасли. Об этом пишет The Times of India.

Между членами семьи разгорелся конфликт из-за смартфона, который перерос в ожесточенную драку. Младший брат устроил погром в комнате и избил родственника до потери сознания. Соседи услышали шум и вызвали правоохранителей. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Как утверждают члены семьи, ссора началась из-за того, что старший брат отказался дать младшему пароль от своего телефона. Обвиняемого арестовали, возбуждено уголовное дело.

