В американском Орландо обнаружены несколько тел с огнестрельными ранениями

В американском городе Орландо (штат Флорида) полиция обнаружила несколько трупов с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает CNN.

Тела были обнаружены в офисном помещении. По словам начальника местной полиции, на месте происшествия работают следователи.

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По словам очевидцев, которые приводит Orlando Sentinel, на помощь полиции прибыли сотрудники пожарной охраны.

Других подробностей не сообщается. В ближайшее время представители правоохранительных органов должны выступить со специальным заявлением.

В ночь на 12 июня прошлого года этнический афганец Омар Матин напал на ночной гей-клуб Pulse в Орландо, штат Флорида. Преступник, вооруженный винтовкой и пистолетом, закрылся в клубе вместе с несколькими заложниками и начал их расстреливать. Через несколько часов подозреваемый был ликвидирован, оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате погибли 50 человек, включая самого преступника, 53 получили ранения. Данный теракт считается крупнейшим в истории США, произошедшим с применением огнестрельного оружия.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство», заявив, что человек, атаковавший гей-клуб, был его бойцом.