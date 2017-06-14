Ранивший американского конгрессмена мужчина произвел около ста выстрелов

Неизвестный, открывший стрельбу на бейсбольной площадке в Вирджинии и ранивший конгрессмена Стива Скэлиса (Steve Scalise), произвел от 50 до 100 выстрелов, сообщает во четверг, 14 июня, Fox News. Пострадавший доставлен в больницу, о его состоянии пока не говорится.

Стрельба длилась около 10 минут. Ранены не меньше пяти человек, в том числе сотрудник полиции. Сам стрелок тоже пострадал в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов. По одним данным, он госпитализирован, по другим — убит.

Один из свидетелей происшествия отметил, что перед стрельбой нападавший спросил у собравшихся на площадке людей, кто тренируется — республиканцы или демократы. В это время на площадке находились члены Конгресса от правящей Республиканской партии, в том числе Скэлис.