«Исламское государство» объявило лас-вегасского стрелка своим солдатом

Стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли более 50 человек, устроил «солдат "Исламского государства"» (ИГ, запрещено в России). Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности ИГ сообщает подконтрольное группировке информагентство «Амак», пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке.

«Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ», — говорится в публикации.

По данным полиции, стрельбу по посетителям музыкального фестиваля открыл 64-летний Стивен Пэддок (Stephen Paddock), родившийся в штате Невада. Преступник вел огонь с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay. Впоследствии он покончил с собой, а в его номере нашли более десятка единиц оружия.

Известно, что погибли более 50 человек, пострадали свыше 400. Это крупнейший по количеству жертв случай массового убийства при стрельбе в США.

Американские правоохранительные органы не обнаружили связей стрелка с какой-либо террористической группировкой.

«Исламское государство» регулярно берет на себя ответственность за теракты, к которым не имеет отношения. Например, боевики взяли на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске в апреле 2017 года, однако за атакой стоял 18-летний Антон Конев, придерживавшийся нацистских взглядов и никак не связанный с джихадистами.