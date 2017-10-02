Брат лас-вегасского стрелка рассказал о родственнике-убийце

Семья американца, расстрелявшего посетителей концерта музыки кантри в городе Лас-Вегас (штат Невада), не была в курсе его мотивов. Об этом брат преступника, Эрик Пэддок, рассказал The Daily Mail.

«Он был обычным парнем. Что-то случилось, он сорвался или что-то вроде того. Мы ничего не знаем, мы обескуражены», — пояснил Пэддок. По его словам, у убийцы, Стивена Пэддока, не было политических и религиозных предпочтений, он также не был горячим поклонником огнестрельного оружия. Эрик, однако, признался, что общался с братом не очень близко.

Ранее подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) информагентство «Амак» сообщило, что стрельбу в Лас-Вегасе якобы устроил «солдат ИГ». «Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ», — говорилось в публикации.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь в номере на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500. В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десятка единиц оружия.