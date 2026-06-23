В России высказались о смене стратегии боевых действий

Депутат Колесник: Россия будет наносить удары по центрам принятия решений в случае угрозы

Россия будет наносить удары по центрам принятия решений и по центрам управления в случае явной угрозы нашей стране, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что это предложение уже давно витает в воздухе.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев ранее призвал сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Он заявил, что «противника надо громить», уничтожая его логистику — мосты, депо, железнодорожные вокзалы, порты. Гурулев также считает, что удары должны наноситься в том числе по поставляющим Украине оружие производствам в Европе.

«Это предложение уже давно так витает в воздухе, многие его озвучивали. Андрей Викторович все правильно сказал, в случае явной угрозы нашей стране будут нанесены удары по центрам управления, центрам принятия решений и по производству любого вида вооружения в Западной Европе, которое передается Украине и потом применяется по нашим войскам, по нашей стране и по детям в том числе. Это будет, так сказать, для начала», — сказал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что Россия применит ядерное оружие в случае агрессии против страны.

«Если будет уже агрессия против нашей страны, будет, естественно, применено ядерное оружие. Это надо понимать, у нас даже вариантов нет поступить как-то по-другому. Все эти обещания генералов НАТО и командующих ВВС стереть Россию с лица земли и начать войну, если, не дай Бог, что-то такое будет, если эта агрессия начнется, не они успеют опомниться, как уже получат по полной. Даже не успеют осознать это, как уже испарятся. Тут я с Андреем Викторовичем полностью согласен», — отметил Колесник.

Ранее о текущей тактике Российской армии в зоне СВО «Ленте.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Россия ведет наступательные действия с активным применением фугасных авиабомб — от ФАБ-500 до ФАБ-3000. Эксперт отметил слаженную работу авиации, что во многом деморализует украинских военных. Основной задачей он назвал лишение противника военных заводов и складов беспилотников.