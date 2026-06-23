Стала известна степень готовности стратегического объекта «Роскосмоса»

«Роскосмос»: Трассовый измерительный пункт «Сахалин» готов на 75 процентов

Трассовый измерительный пункт «Сахалин» готов на 75 процентов. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Стратегический объект строится на острове Сахалин для приема и обработки телеметрии с ракет семейства Ангара и спутников, запускаемых с космодрома Восточный. По данным госкорпорации, на площадке смонтированы четыре антенных комплекса из девяти. Завершить строительство «Сахалина» планируется до конца 2026 года.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Центр космической связи «Дубна», находящийся в ведении государственного предприятия «Космическая связь» (ГП КС).

Также в июне (ГП КС) сообщило, что сеанс межспутниковой связи на двух разных орбитах провели в России.