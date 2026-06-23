Стала известна степень готовности стратегического объекта «Роскосмоса»

Трассовый измерительный пункт «Сахалин» готов на 75 процентов. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».
Стратегический объект строится на острове Сахалин для приема и обработки телеметрии с ракет семейства Ангара и спутников, запускаемых с космодрома Восточный. По данным госкорпорации, на площадке смонтированы четыре антенных комплекса из девяти. Завершить строительство «Сахалина» планируется до конца 2026 года.
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