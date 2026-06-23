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15:28, 23 июня 2026Наука и техника

Стала известна степень готовности стратегического объекта «Роскосмоса»

«Роскосмос»: Трассовый измерительный пункт «Сахалин» готов на 75 процентов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Трассовый измерительный пункт «Сахалин» готов на 75 процентов. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Стратегический объект строится на острове Сахалин для приема и обработки телеметрии с ракет семейства Ангара и спутников, запускаемых с космодрома Восточный. По данным госкорпорации, на площадке смонтированы четыре антенных комплекса из девяти. Завершить строительство «Сахалина» планируется до конца 2026 года.

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