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18:09, 22 июня 2026Наука и техника

Сеанс межспутниковой связи провели в России

ГП КС: Сеанс межспутниковой связи на двух разных орбитах провели в России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Andrei Armiagov / Shutterstock / Fotodom

Сеанс межспутниковой связи на двух разных орбитах провели в России. Об этом сообщает государственное предприятие «Космическая связь» (ГП КС).

Сеанс проведен совместно со Специальным технологическим центром (СТЦ). В нем приняли участие малый космический аппарат (МКА) CSTP-2.11, находящийся на низкой околоземной орбите, и геостационарный спутник серии «Экспресс».

«Канал связи был организован в Ка-диапазоне частот, при этом скорость передачи данных с МКА составила около 0,5 мегабита в секунду», — говорится в сообщении.

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В апреле «Космическая связь» на демодне индустриального центра компетенций «Спутниковая связь» пообещала, что развернет опытную зону связи стандарта 5G через спутники на геостационарной орбите.

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