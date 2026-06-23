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15:28, 23 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о дискретных контактах с Францией

Депутат Толмачев: России будут полезны связи с Европой, если она примет нашу позицию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В Евросоюзе экзистенциальный кризис — лидеры главных стран, сохраняя на официальном уровне видимость единства с другими государствами, пытаются самостоятельно наладить контакты с Москвой, сказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Франция не против просить о дискретных контактах с Россией втайне от руководства Европейского союза (ЕС). Он также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником, потому что ввел санкции против России.

«Без России Европе никак, и если на официальном уровне из-за господствующей русофобской риторики и идеологии немцы, французы или итальянцы признать это не могут, на неофициальном уровне пытаются восстановить мосты. Что касается вопроса о том, нужны ли [России] дискретные контакты, отмечу, что суть в их качестве и в их векторе, а также в искренности европейцев», — прокомментировал депутат.

Парламентарий пояснил, что если западные функционеры действительно заинтересованы в нормализации обстановки и готовы принять точку зрения Москвы, то тогда это полезно для России. В противном случае, по его словам, это будет похоже на ситуацию в конце Второй мировой войны, когда «союзники» оттягивали открытие второго фронта и включились, чтобы получить возможность дальнейшего политического влияния и не упустить свою выгоду.

5 июня Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией по тем вопросам, которые относятся к общим интересам государств. По словам французского лидера, это касается европейской политики безопасности, добрососедства и защиты интересов Украины.

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