Президент Литвы Науседа принял отставку правительства страны

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства страны. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией, принял полномочия правительства Литовской Республики», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Глава государства должен предложить кандидатуру нового премьер-министра в течение 15 дней, после чего ее должен одобрить Сейм (парламент).

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене и правительство страны сложили полномочия 23 июня. Утверждается, что причиной отставки стали перемены в правящей коалиции.