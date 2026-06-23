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15:24, 23 июня 2026Бывший СССР

Президент страны — соседа России принял отставку правительства

Президент Литвы Науседа принял отставку правительства страны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Laia Ros / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства страны. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, руководствуясь Конституцией, принял полномочия правительства Литовской Республики», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Глава государства должен предложить кандидатуру нового премьер-министра в течение 15 дней, после чего ее должен одобрить Сейм (парламент).

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене и правительство страны сложили полномочия 23 июня. Утверждается, что причиной отставки стали перемены в правящей коалиции.

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