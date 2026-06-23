Правительство одной из стран Прибалтики подало в отставку

Ругинене и правительство Литвы объявило об уходе в отставку

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене и правительство страны объявили об уходе в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Это случилось из-за перемен в правящей коалиции. Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив ее в популистской политике», — говорится в публикации.

Ругинене заговорила об отставке в конце мая. Это произошло на фоне утечки данных из Центра регистров. При этом, по словам премьера, такое развитие событий было бы «лучшим подарком врагам республики».

Ранее, 14 мая, премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку. Она заявила, что «политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью».