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15:30, 23 июня 2026Забота о себе

Психологи обнаружили неожиданную пользу «батиных шуток» для здоровья

Психолог Бернетт: Простые шутки укрепляют отношения между поколениями
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Американские психологи Пол Дж. Сильвия и Мэриэл И. Бернетт обнаружили неожиданную пользу так называемых «батиных шуток», то есть простого юмора, для здоровья. Экспертов цитирует New York Post.

Психологи считают, что простые шутки, не требующие контекста, укрепляют отношения между поколениями. Специалисты объяснили: смех снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, и одновременно повышает уровень дофамина, серотонина и эндорфина. При этом они подчеркнули, что именно простые шутки чаще вызывают смех.

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С выводом психологов согласился философ и эксперт по раннему развитию детей Жаклин Хардинг. «Когда человек видит, как смеются дети, он становится свидетелем блестящей работы мозга в действии: обучения, установления связей и роста», — отметила она. Хардинг также назвала юмор основой для здорового развития, залогом крепких эмоциональных связей между родителями и детьми и способом естественным образом справляться со стрессом.

Ранее писатель Роджер Розенблатт поделился правилами, которые, по его мнению, помогают сохранять интерес к жизни, чувство юмора и внутреннюю свободу в любом возрасте. Автор считает, что с возрастом особенно важно избегать уныния, не зацикливаться на собственных проблемах и не терять любопытства.

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