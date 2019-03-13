Бразильские подростки постреляли в школе, убили шесть человек и погибли

Подростки открыли стрельбу в одной из школ в городе Сузану в бразильском штате Сан-Паулу утром в среду, 13 марта. Об этом сообщает телеканал Globo.

По его информации, с оружием в школу пришли двое несовершеннолетних. Стрельбу они открыли примерно в 9:30 по местному времени. В результате погибли шесть человек: пять школьников и один взрослый. Как сообщается, оба стрелка покончили с собой. О числе раненых не сообщается.

В настоящее время школа оцеплена. На месте работают полицейские и спасатели, над зданием кружит вертолет. Globo пишет, что на территории видно множество плачущих учащихся и сотрудников учебного заведения.

В полиции сообщили, что незадолго до произошедшего в правоохранительные органы поступил вызов, связанный с огнестрельным оружием. Стражи порядка направлялись на место, которое находится неподалеку от школы, когда узнали о расстреле учащихся. Связаны ли эти два происшествия между собой, пока неизвестно.

По данным на 2017 год, в здании учится около 350 человек из средних классов, а также почти 700 старшеклассников.

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