Трамп раскрыл причину массовых расстрелов

Президент США Дональд Трамп назвал проблему психических болезней главной причиной массовых расстрелов в стране. Об этом сообщает WHIO.

Американский лидер отметил, что преступники страдают очень серьезными психическими заболеваниями, а сама проблема продолжается «годами».

Ранее стало известно, что Трамп обсудил возможные пути предотвращения случаев массового расстрела людей с директором ФБР Кристофером Реем, генеральным прокурором и министром юстиции Уильямом Барром, а также с членами американского Конгресса.

В ночь на воскресенье, 4 августа, Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Полицейские в течение минуты ликвидировали преступника, несмотря на то, что на нем был бронежилет. Сообщалось, что сестра стрелка и ее друг были найдены мертвыми в машине.

За выходные в США произошло еще два расстрела: в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали.

Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США. Среди его жертв, по последним данным, были шесть мексиканцев.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!