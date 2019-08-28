В России поддержали желание США купить Гренландию

Соединенные Штаты имеют право предлагать Дании продать Гренландию. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, два государства вправе делать какие-либо предложения друг другу, реагировать, отказываться и принимать соответствующие решения, поскольку они являются суверенными. В то же время Захарова удивилась заявлению членов королевской семьи Дании о том, что решать судьбу острова могут сами жители, и задалась вопросом, почему «то же самое мы не слышали примерно пять лет назад» (имея в виду референдум о воссоединении Крыма с Россией).

16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Планы Трампа на Гренландию ранее напомнили Захаровой ситуацию с Крымом, который вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Дипломат сослалась на то, что Гренландия является автономной территорией в составе Дании.

Вашингтон также заявил о готовности каждый год платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Позднее стало известно о планах США открыть на острове консульство страны.

С инициативой купить остров после Второй мировой войны выступал 33-й президент США Гарри Трумэн. За Гренландию он предлагал Дании 100 миллионов долларов.

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