Мир
 
Последние новости
Россия и США поддержали действия Израиля против Ирана
Покинувшему Украину Порошенко напомнили о допросе
Расстроенные фанаты ответили мемами на исчезновение Человека-паука из Marvel
«Позорная пирамида» российских коммунальщиков заговорила
В партии Зеленского «отправили лесом» пассивных коллег по Раде
Обвиненная в сравнении россиян с бичами чиновница оказалась миллионершей
Европейцы выступили против передачи Гренландии США
Губернатор оказался не в курсе фальсификации данных о пожарах в Сибири
Роналду признался в одержимости
Назван способ уберечься от ранней смерти
Новости партнеров

Стали известны подробности сделки по покупке Гренландии

Перейти в «Мою Ленту»

США обсуждали возможность ежегодно платить субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии. Об этом пишет The Washington Post.

По информации источников, осведомленных о переговорах, президент США Дональд Трамп говорил о покупке острова уже несколько недель. Сотрудники администрации в этой связи пришли к идее предложить Дании сделку, по которой Вашингтон возьмет на себя ежегодную субсидию Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Сроки такого финансирования не определены. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

The Washington Post отмечает, что Гренландия интересует США все больше, поскольку таяние льдов открывает новые части Арктики для добычи ресурсов и судоходства на фоне «китайской и российской экспансии» в регионе. Газета также подчеркивает, что отмена визита Трампа в Данию может говорить о том, что главной целью поездки все-таки было обсуждение покупки острова, несмотря на все прозвучавшие опровержения.

Трамп должен был посетить Данию 2-3 сентября, однако 20 августа он заявил, что откладывает поездку и встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен. Президент поблагодарил политика за то, что она прямо заявила о нежелании продавать Гренландию и тем самым помогла сэкономить немало средств и усилий.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план «экономически целесообразным». Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Предыстория: Дания отреагировала на отказ Трампа приехать из-за Гренландии
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump postpones Denmark trip after prime minister declines to sell him Greenland
Дания отреагировала на отказ Трампа приехать из-за Гренландии
Трамп отказался встречаться с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике
Другие материалы рубрики
Мир00:0220 августа
Амос Сильвер

Мистер бонг

Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
15:06Сегодня

Девушку Бориса Джонсона не пустили в США

14:59Сегодня

Германия потребовала от России конструктива по Украине

14:40Сегодня

Миру предрекли радиационную катастрофу

Мир00:0215 августа

Могут повторить

Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
13:22Сегодня

Россия отреагировала на предложение вернуть ее в G7

13:08Сегодня

Франция напомнила об условии для возвращения России в G7

12:40Сегодня

Европейский дипломат захотела «Европу для белых» и поплатилась

Мир00:0213 августа

Ким Чен Культ

Вожди-колдуны и голоса из холодильника. Во что верят жители Северной Кореи
11:35Сегодня

Дания отреагировала на отказ Трампа приехать из-за Гренландии

10:21Сегодня

Трамп обвинил евреев-демократов в глупости или предательстве

09:48Сегодня

Иранcкий танкер сломался в Красном море

Россия
Губернатор оказался не в курсе фальсификации данных о пожарах в Сибири
«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»
Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
Кудрин оценил действия силовиков на митингах в Москве
Столичные правила
Тест: насколько вы москвич?
Российские врачи довели ребенка с переломом до ампутации руки
Элина Дилявирова«Если все мои медали повесить, шея оторвется»
Пятнадцатилетнюю гимнастку спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
В Москве заметили курьера-камикадзе
Все материалы
Мир
Стали известны подробности сделки по покупке Гренландии
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Девушку Бориса Джонсона не пустили в США
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Германия потребовала от России конструктива по Украине
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Миру предрекли радиационную катастрофу
Все материалы
Бывший СССР
Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
На Украине закрыли дело против студии Зеленского
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Порошенко снова покинул Украину
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Все материалы
Экономика
Назван лучший крымский портвейн
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Авиабилеты на SSJ100 оказались дороже всех остальных
Привкус золота
Судьбу Итакинского месторождения решит суд
ЦБ встроит систему переводов в «православный» мессенджер «Серафим»
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Цены на машины в России взлетят
Все материалы
Силовые структуры
ФСИН объяснила досрочное освобождение изнасиловавшего ребенка россиянина
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
Дела устроивших беспорядки на митингах в Москве передали в суд
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Полицейский застрелил подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский водитель сбил трех паралимпийцев-колясочников
Все материалы
Наука и техника
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Российская «Федерация» станет «Орлом»
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Иран показал аналог С-300
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Обнародована правда о высоких технологиях древних людей
Все материалы
Спорт
Роналду признался в одержимости
«Может, ему стоило руку отрубить?»
Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
Бывшая чемпионка UFC Роузи показала едва не оторванный палец
Партнерский материал
«Люблю то, что связано с преодолением»
Этот россиянин был лучшим биатлонистом мира. Теперь он спускается в вулканы и лезет в горы
Лишенный золота ЧМ россиянин получил многолетнюю дисквалификацию из-за допинга
«Это не криминал, а способ выжить»
Эти боксеры идут на ринг проигрывать. Они делают других чемпионами и зарабатывают на жизнь
Гол в девятку ворот «Манчестер Юнайтед» признан лучшим во втором туре АПЛ
Все материалы
Культура
Расстроенные фанаты ответили мемами на исчезновение Человека-паука из Marvel
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Автор хита I Gotta A Feeling умер от рака
Ослепительная восьмерка
 
Рудковская призвала Netflix осторожнее шутить в комедии про «Евровидение»
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный телеведущий умер после тяжелой болезни
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам с оскорбительной версией гимна России
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Знаменитая порнозвезда оказалась бездомной
Все материалы
Ценности
Звезда «Игры престолов» надела носки с сандалиями и попалась
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
У Ким Кардашьян обнаружили шестой палец
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
54-летняя актриса снялась в купальнике для обложки модного журнала
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Девушка Роналду снялась в скандальной рекламе нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Россиянин умер при загадочных обстоятельствах в пятизвездочном отеле Турции
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Увешанный тысячами кукол остров признали самой жуткой достопримечательностью
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Мощная турбулентность и резкая потеря высоты травмировали пассажиров самолета
Все материалы
Из жизни
Медведь пробрался в дом и съел мороженое из холодильника на глазах у подростков
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Преданный пес умер через пятнадцать минут после смерти хозяина
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Родители увезли сына на похороны бабушки и получили штраф
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Ресторатор разнес лобовое стекло в машине гостей и прокатился на капоте
Все материалы
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Тест Hyundai Tucson: дизель вместо турбомотора
Ездим на дизельном кроссовере, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Появилось первое изображение интерьера нового Kia Mohave
Haval стал самой популярной китайской маркой в России
Audi показала новый 600-сильный универсал
Все материалы
Дом
Московские застройщики отказались работать по закону
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Жилье в центре Нью-Йорка начали распродавать за бесценок
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
«Тинькофф» сорвал рекордную сделку по недвижимости в Москве
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Россияне не испугались потери работы из-за роботов
«Почта России» начала применять электронный почтовый знак оплаты
Все материалы