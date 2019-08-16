Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой

Датские политики возмутились идеей президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной. Об этом сообщает газета Jyllands Posten.

По словам представителя Датской народной партии Серена Есперсена, если американский лидер и вправду работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что «он сошел с ума». «Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», — заявил он.

В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».

«Из всех невероятных вещей эта — самая невероятная. Забудьте», — отметил в соцсети представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.

Идею президента США раскритиковали и в других партиях. Например, член Радикальной партии Мартин Лидергорда заявил на своей странице в Twitter, что инициатива «грозит риском милитаризации Гренландии».

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея, как отмечалось, обсуждалась с его советниками. Американский лидер даже дал указание юрисконсульту Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

С подобной инициативой после Второй мировой войны выступал 33-й президент США Гарри Трумэн. За остров он предлагал Дании 100 миллионов долларов.

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