Дания отказалась продавать Гренландию США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается. Об этом сообщает Sermitsiaq.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я очень сильно надеюсь, что это [желание президента США купить остров] не является чем-то серьезным», — заявила лидер Дании.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея, как отмечалось, обсуждалась с его советниками, которые сочли его план «экономически целесообразным».

Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составлять 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за Гренландию 100 миллионов долларов. Также Госдепартамент изучал перспективу покупки острова в 1867 году.

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