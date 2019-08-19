Трамп подтвердил намерение купить Гренландию

Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, он интересовался этим вопросом лишь «стратегически». Президент США заверил, что этот вопрос не является первоочередным в повестке дня.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея, как отмечалось, обсуждалась с его советниками, которые сочли его план «экономически целесообразным».

Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составлять 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной. «Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», — заявил представитель Датской народной партии Серен Есперсен. В МИД Гренландии также заявили, что эта территория открыта для бизнеса и туризма, но не продается.