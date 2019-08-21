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Дания отреагировала на отказ Трампа приехать из-за Гренландии

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Премьер-министр Гренландии Ким Кильсен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита в Данию оказалось сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю (Lene Balleby), передает телерадиокомпания DR (Датское радио).

«Это стало неожиданностью. Нам больше нечего сказать по этому вопросу», — отметила она.

Датские политики возмутились решением американского лидера и предложили не перенести, а отменить визит, поскольку у датчан «есть другие дела». Предложение Трампа сочли оскорбительным, а самого президента — безрассудным. Американскому лидеру предложили по аналогии выставить на продажу Аляску.

Трамп должен был посетить Данию 2-3 сентября, однако 20 августа он заявил, что откладывает поездку и встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен. Президент поблагодарил политика за то, что она прямо заявила о нежелании продавать Гренландию и тем самым помогла сэкономить немало средств и усилий.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план «экономически целесообразным». Было подсчитано, что стоимость этой сделки может составить 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной. В то же время сообщалось, что члены королевской семьи отнеслись к идее благосклонно.

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Предыстория: Трамп отказался встречаться с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
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