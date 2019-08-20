Трамп пообещал воздержаться от строительства золотого небоскреба в Гренландии

Президент США Дональд Трамп поиронизировал над планами купить принадлежащую Дании Гренландию. Об этом глава государства написал в Twitter.

Американский лидер в шутку пообещал не строить золотой небоскреб на побережье острова, покрытом небольшими домиками. «Я обещаю не делать этого в Гренландии!» — заверил Трамп, прикрепив к посту фотоколлаж с изображением 64-этажного небоскреба Trump International Hotel в Лас-Вегасе на фоне северного пейзажа.

Отмечается, что стекла гостиницы снаружи покрыты позолотой в 24 карата, благодаря чему само здание выглядит золотым.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея, как отмечалось, обсуждалась с его советниками, которые сочли его план «экономически целесообразным». Стоимость этой сделки может составлять 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной. «Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», — заявил представитель Датской народной партии Серен Есперсен. В МИД Гренландии также заявили, что эта территория открыта для бизнеса и туризма, но не продается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!