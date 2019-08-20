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Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

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Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии. Об этом сообщает Newsweek.

«Предложение о покупке — комплимент для волшебной Гренландии, лишь желанные земли получают такие предложения», — заявила принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара. Она добавила, что жители острова могут и должны сами решать свою судьбу.

Такое же мнение выразил и ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе. «Я люблю Гренландию и хочу, чтобы ее народ был счастлив. Нужно поддерживать тот вариант, который они сочтут лучшим для себя», — приводит издание его слова.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея, как отмечалось, обсуждалась с его советниками, которые сочли его план «экономически целесообразным». Стоимость этой сделки может составлять 10 триллионов долларов, эта сумма превышает половину ВВП США.

Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной. «Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», — заявил представитель Датской народной партии Серен Есперсен. В МИД Гренландии также заявили, что эта территория открыта для бизнеса и туризма, но не продается.

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