Планы Трампа на Гренландию напомнили Захаровой присоединение Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила планы президента США Дональда Трампа купить принадлежащий Дании остров Гренландия. Об этом она рассказала в эфире «Россия 1».

По словам дипломата, намерения американских властей напоминают ей ситуацию вокруг Крыма, который в 2014 году был присоединен к России по результатам референдума. Она обратила внимание, что западные государства по-разному трактуют право народа на самоопределение.

В частности, Захарова привела в пример позицию датской королевской семьи, заявившей о праве жителей острова самостоятельно решать его судьбу. «Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной?» — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения Трампа международным шопингом. Он отметил, что Россия не будет вмешиваться в эту ситуацию.

21 августа сообщалось, что США обсуждали возможность ежегодно платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Премьер-министр Дании отказалась обсуждать продажу автономии.

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