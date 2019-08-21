Европейцы выступили против передачи Гренландии США

Еврокомиссия (ЕК) не поддерживает идею продажи принадлежащего Дании острова Гренландия Соединенным Штатам. Об этом сообщила представитель ЕК Наташа Берто, передает ТАСС.

«По проблеме Гренландии Еврокомиссия полностью принимает и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии», — сказала она.

Ранее 21 августа газета The Washington Post сообщила, что США обсуждали возможность ежегодно платить субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

16 августа стало известно, что президент США Трамп рассматривает возможность покупки датского острова. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план «экономически целесообразным». Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости.

Руководство Дании и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. После этого Трамп отменил запланированный на начало сентября визит в Данию и поблагодарил премьер-министра страны Метте Фредериксен за то, что она прямо заявила о нежелании продавать остров и тем самым помогла сэкономить немало средств и усилий.

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