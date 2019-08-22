Трампу нашли альтернативу покупке Гренландии

Молодежное крыло бельгийской националистической партии «Новый фламандский альянс» предложило президенту США Дональду Трампу купить регион их страны Валлонию. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Дорогой президент Трамп, один евро — и Валлония ваша. Позвоните нам», — отмечается в сообщении. К посту прикреплена фотография города Дюрюи с небоскребом Trump Tower.

Валлонский регион Бельгии (Валлония) объединяет пять южных провинций Бельгии, где наиболее распространенным является французский язык. Является субъектом федерации наряду с Фламандским и Брюссельским (столичным) регионами королевства.

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21 августа газета The Washington Post сообщила, что США обсуждали возможность ежегодно платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости.

Премьер-министр Дании отказалась обсуждать продажу автономии. После этого Трамп отменил запланированный на начало сентября визит в Данию.

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