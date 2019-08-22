В России отреагировали на попытку Трампа купить Гренландию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал международным шопингом намерения властей США купить принадлежащий Дании остров Гренландия, передает ТАСС.

По словам Пескова, Россия не будет вмешиваться в эту ситуацию.

Ранее, 21 августа, газета The Washington Post сообщила, что США обсуждали возможность ежегодно платить Дании субсидии в рамках сделки по покупке Гренландии в размере 600 миллионов долларов. Кроме того, рассматривался вопрос о единовременной выплате крупной суммы Дании как стимула для передачи острова.

16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Отмечалось, что эта идея обсуждалась с его советниками, которые сочли план экономически целесообразным. Позже американский лидер подтвердил заинтересованность в приобретении острова и сравнил возможную покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости. Премьер-министр Дании отказалась обсуждать продажу автономии. После этого Трамп отменил запланированный на начало сентября визит в Копенгаген.

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