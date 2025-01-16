Бессент: Трамп счел чрезмерное использование санкций вредным для доллара

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что США чрезмерно использовали санкции, заявил кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент. Его слова передает C-SPAN.

По мнению члена команды Трампа, чрезмерное использование санкций может побудить страны начать отказываться от американского доллара. Бессент подчеркнул важность поиска более гибких инструментов, которые реализуют интересы государства.

При этом Бессент допустил дальнейшее ужесточение нефтяных санкций против России. Он отметил, что введенных администрацией уходящего президента США Джо Байдена санкций против российского топливно-энергетического комплекса недостаточно, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров для завершения боевых действий на Украине.