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20:39, 16 января 2025Экономика

В США нашли способ заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине

Кандидат в министры финансов США Бессент допустил ужесточение санкций против РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Кандидат на пост министра финансов США в Администрации избранного президента Дональда Трампа Скотт Бессент допустил дальнейшее ужесточение нефтяных санкций против России. Его слова приводит ТАСС.

Введенных Администрацией уходящего президента Соединенных Штатов Джо Байдена санкций против российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), по мнению Бессента, недостаточно, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров для завершения боевых действий на Украине. «Я на 100 процентов выступаю за поднятие санкций, особенно против крупных представителей российского нефтяного сектора», — заявил кандидат в министры финансов США.

Бессент добавил, что готов в еще большей степени ужесточить нефтяные санкции против России «до уровня, который заставит Россию сесть за стол переговоров». Подобные меры, отметил он, могли бы поспособствовать скорому заключению мирной сделки и завершению боевых действий на востоке Украины.

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Власти США существенно расширили санкции в отношении российского ТЭК 10 января. Под ограничения попали в том числе «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». Очередные санкции также исключат участие «Газпрома» и «Газпромнефти» в управлении компанией «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

В санкционный список попали в общей сложности 100 танкеров, перевозящих российские углеводороды, а также более 30 нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС». Радикальное изменение санкционной политики, как заверили в Минфине США, позволит вводить ограничения против любых физических и юридических лиц, сотрудничающих со структурами российского энергетического сектора.

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