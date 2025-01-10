В США заявили о кардинальном изменении антироссийской санкционной политики

Минфин США: Под ограничения сможет попасть любое лицо за работу с российским ТЭК

В Министерстве финансов (Минфине) США заявили о кардинальном изменении своей антироссийской санкционной политики. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Теперь под ограничения сможет попасть любое физическое или юридическое лицо, если будут доказаны его связи со структурами российского тепло-энергетического комплекса (ТЭК). При этом будет неважно, когда именно человек или компания работала с ТЭК РФ. «Введение санкций теперь возможно в отношении любого лица, которое, если было установлено, работает или работало в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — поясняется в заявлении ведомства.

В Минфине уточнили, что соответствующее разъяснение, проконсультировавшись с госсекретарем США Энтони Блинкеном, дала глава ведомства Джанет Йеллен. Кардинальное изменение санкционной политики, как ожидается, должно будет помочь снизить доходы России от продаж энергетических ресурсов иностранным покупателям. «Мы повышаем санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью, в том числе с ее транспортировкой», — резюмировала руководитель министерства.

Власти США объявили о резком ужесточении антироссийских санкций в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Аналогичные меры ввела Великобритания.

Санкции ввели в отношении нефтеперерабатывающих заводов «Газпромнефти» (Московский, Омский) и ее зарубежных структур в Таджикистане и Сербии, а также против крупных страховых компаний — «Ингосстраха» и «АльфаСтрахования». В общей сложности под санкции попали около 100 судов, участвующих в перевозке российского сырья и порядка 30 нефтесервисных компаний. Опрошенные агентством Reuters спрогнозировали, что новые западные санкции значительно осложнят морскую доставку российского сырья главным покупателям, включая Индию и Китай, а также приведут к снижению цен на нефть РФ ниже 60 долларов за баррель.