Еще одна страна ввела санкции против российских нефтяных гигантов

Власти Великобритании ввели санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза»

Власти Великобритании ввели блокирующие санкции против одних из крупнейших российских нефтяных компаний — «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) королевства.

В сообщении ведомства говорится, что подобные меры помогут снизить доходы России от продаж энергетических ресурсов иностранным покупателям и ослабят возможности Кремля финансировать продолжение боевых действий на Украине. «Санкции (против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» — прим. «Ленты.ру») наносят новый удар по способности [президента России Владимира ]Путина финансировать войну на Украине», — утверждается в заявлении британского МИД.

В ведомстве отметили, что до ввода санкций два российских нефтегиганта в совокупности могли добывать более миллиона баррелей сырья в сутки и ежегодно зарабатывать на этом порядка 23 миллиардов долларов. Эти доходы, подчеркнули в МИД королевства, превышают ВВП Ямайки. «Мы не будем стоять в стороне и позволять доходам от продажи нефти ставить под угрозу жизни украинцев», — резюмировал глава британского министерства Дэвид Ламми.

Ранее аналогичные меры в отношении «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний ввели власти США. Под блокирующие ограничения, в частности, попали нефтеперерабатывающие заводы «Газпромнефти» (Московский, Омский) и ее зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Санкции также ввели в отношении главы российской компании Александра Дюкова и крупных страховых компаний — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Кроме того, новые ограничения исключат участие структур «Газпрома» в управлении сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS). Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозируют, что санкции администрации уходящего президента США Джо Байдена значительно осложнят морскую доставку российского сырья главным импортерам — Индии и Китаю. Кроме того, новые меры, по мнению экспертов, могут привести к падению цен на нефть РФ ниже установленного странами «Большой семерки» потолка в 60 долларов за баррель.