Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:04, 10 января 2025Экономика

Еще одна страна ввела санкции против российских нефтяных гигантов

Власти Великобритании ввели санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза»
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Власти Великобритании ввели блокирующие санкции против одних из крупнейших российских нефтяных компаний — «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) королевства.

В сообщении ведомства говорится, что подобные меры помогут снизить доходы России от продаж энергетических ресурсов иностранным покупателям и ослабят возможности Кремля финансировать продолжение боевых действий на Украине. «Санкции (против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза» — прим. «Ленты.ру») наносят новый удар по способности [президента России Владимира ]Путина финансировать войну на Украине», — утверждается в заявлении британского МИД.

В ведомстве отметили, что до ввода санкций два российских нефтегиганта в совокупности могли добывать более миллиона баррелей сырья в сутки и ежегодно зарабатывать на этом порядка 23 миллиардов долларов. Эти доходы, подчеркнули в МИД королевства, превышают ВВП Ямайки. «Мы не будем стоять в стороне и позволять доходам от продажи нефти ставить под угрозу жизни украинцев», — резюмировал глава британского министерства Дэвид Ламми.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Ранее аналогичные меры в отношении «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний ввели власти США. Под блокирующие ограничения, в частности, попали нефтеперерабатывающие заводы «Газпромнефти» (Московский, Омский) и ее зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Санкции также ввели в отношении главы российской компании Александра Дюкова и крупных страховых компаний — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Кроме того, новые ограничения исключат участие структур «Газпрома» в управлении сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS). Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозируют, что санкции администрации уходящего президента США Джо Байдена значительно осложнят морскую доставку российского сырья главным импортерам — Индии и Китаю. Кроме того, новые меры, по мнению экспертов, могут привести к падению цен на нефть РФ ниже установленного странами «Большой семерки» потолка в 60 долларов за баррель.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Евгения Добровольская. Ее знала и любила вся Россия

      В Киеве допустили встречу Зеленского с Трампом вскоре после инаугурации президента США

      Певица Нюша снялась в бикини под пальмой

      В ООН заинтересовались возможной встречей Путина и Трампа

      Москвичам рассказали о погоде на Крещение

      Американист заявил о заинтересованности Трампа в переговорах о мире на Украине

      Минобороны показало видео ударов вертолетов по огневым точкам ВСУ в Курской области

      Серебряный призер Евро в составе сборной Франции сыграет за клуб из российской Медиалиги

      По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы еще четверых россиян признали виновными

      Трамп раскритиковал приговор суда и назвал его позором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше