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02:10, 22 января 2025Мир

Трамп допустил введение новых санкций против России

Трамп допустил введение санкций против РФ при отказе от переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Звучит вероятно», — заявил американский лидер в Белом доме в ответ на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции, если власти России не пойдут на переговоры.

Ранее Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций в отношении России. «Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — высказался глава Белого дома.

15 января украинская журналистка Диана Панченко заявила, что команда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

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