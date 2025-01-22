Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Звучит вероятно», — заявил американский лидер в Белом доме в ответ на вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции, если власти России не пойдут на переговоры.
Ранее Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций в отношении России. «Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — высказался глава Белого дома.
15 января украинская журналистка Диана Панченко заявила, что команда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.