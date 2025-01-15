Стали известны подробности о готовящихся против Зеленского санкциях США

Панченко: Команда Трампа подготовила санкции против окружения Зеленского

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.

«По моей информации из разных источников (из Украины, России и США), команда Трампа подготовила санкции против Ермака и окружения Зеленского. Пока не факт, что их введут, но сделают Зеленского более сговорчивым», — написала она.

Панченко добавила, что на этом закончился «период вседозволенности» украинского лидера. Она также подчеркнула, что введение личных санкций против Зеленского доставило бы радость людям в России, на Украине и в США.