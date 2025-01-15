Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:40, 15 января 2025Бывший СССР

Стали известны подробности о готовящихся против Зеленского санкциях США

Панченко: Команда Трампа подготовила санкции против окружения Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.

«По моей информации из разных источников (из Украины, России и США), команда Трампа подготовила санкции против Ермака и окружения Зеленского. Пока не факт, что их введут, но сделают Зеленского более сговорчивым», — написала она.

Панченко добавила, что на этом закончился «период вседозволенности» украинского лидера. Она также подчеркнула, что введение личных санкций против Зеленского доставило бы радость людям в России, на Украине и в США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собралась уничтожить подземные хранилища украинского газа. Почему это станет катастрофой для Зеленского?

      Раскрыта одна из целей группового удара России по Украине

      Песня российских школьниц попала в топ чарта Billboard

      В Москве появятся четыре новых моста

      УАЗ прекратил продавать «буханки» дешевле 1,5 миллиона рублей

      Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье

      Польша получит корейский аналог российских бомб с УМПК

      Бывший посол России оценил перспективы отношений с США при Трампе

      Россиянка заплатит более 200 тысяч рублей из-за разбитого в самолете градусника

      Военкор извинился после поста о получившей квартиру под Москвой семье мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше