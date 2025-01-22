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02:09, 22 января 2025Мир

Трамп назвал Путина умным

Трамп назвал Путина умным и заявил, что президент России не уважал Байдена
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин является умным человеком, он не уважал бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил 47-й президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, его выступление транслирует телеканал Fox News.

«Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — сказал Трамп.

Также новый президент США сообщил, что готов встретиться с российским лидером в любое время. «В любое время, когда он хочет», — заявил глава Белого дома.

Ранее американский лидер также заявлял, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с президентом РФ может произойти уже «очень скоро».

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