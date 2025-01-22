Трамп высказался о сроках встречи с Путиным

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным в любое время

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любое время. Об этом сообщает РИА Новости.

«В любое время, когда он хочет», — заявил глава Белого дома в ответ на вопрос о сроках возможной встречи с президентом России.

Ранее Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу с новой американской администрацией. Кроме того, Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».