Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 22 января 2025Мир

Трамп высказался о сроках встречи с Путиным

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным в любое время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любое время. Об этом сообщает РИА Новости.

«В любое время, когда он хочет», — заявил глава Белого дома в ответ на вопрос о сроках возможной встречи с президентом России.

Ранее Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу с новой американской администрацией. Кроме того, Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп назвал Путина умным

      Власти еще четырех штатов обжалуют указ Трампа об ограничении права на гражданство США

      Трамп раскрыл свою просьбу к Си Цзиньпину

      Трамп ответил на вопрос о поставках оружия Киеву

      Трамп раскрыл позицию Зеленского по Украине

      Трамп пригрозил КНР введением дополнительных тарифов

      Трамп допустил введение новых санкций против России

      Трамп высказался о сроках встречи с Путиным

      Захарова предложила Германии доказать наличие в Европе свободы слова

      Лукашенко призвал Трампа не заниматься дурью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше