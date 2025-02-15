В США назвали возможные сроки встречи Трампа и Путина

Bloomberg: Встреча Путина и Трампа может пройти в конце февраля

Встреча лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти уже в конце текущего месяца. Об этом пишет базирующееся в США агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, для этого уже на следующей неделе в Саудовской Аравии будет проведена встреча высокопоставленных должностных лиц двух стран, которая подготовит почву для переговоров лидеров РФ и США, намеченных на конец февраля.

Вероятно, первая группа переговорщиков будет состоять из советников по национальной безопасности, однако детали встречи и список участников еще прорабатываются, рассказал агентству чиновник, пожелавший остаться анонимным.

«Цель — провести саммит на высшем уровне до начала Рамадана в марте», — указано в публикации.

В материале также сказано, что на мероприятии ожидаются чиновники с Украины, однако они «не полностью в курсе подготовки встречи».

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил о нежелании видеть Европу за столом переговоров по Украине. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — уточнил он.