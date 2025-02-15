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17:29, 15 февраля 2025Мир

Спецпредставитель Трампа заявил о нежелании видеть Европу за столом переговоров по Украине

Келлог: Европы не будет за столом переговоров по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог, его слова приводит телеканал CNBC.

По его словам, Европа физически может не присутствовать за столом переговоров, так как Вашингтон не хочет создавать масштабную групповую дискуссию. При этом он подчеркнул, что интересы региона будут учтены.

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал допустить европейские страны до участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что если Европу не допустят за переговорный стол, то в результате Киев принудят подписать соглашения наподобие минских.

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