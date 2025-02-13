Зеленский призвал допустить Европу к переговорам по Украине

Зеленский: Европа должна участвовать в переговорах по Украине

Европа должна участвовать в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, ведь Киеву нужны союзники на переговорах. Допустить Брюссель к мирному процессу призвал президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «РБК-Украина».

«Мы будем очень осторожны. Нам нужны союзники и справедливые партнеры в тот момент, когда мы будем заканчивать горячую стадию этой войны», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что если Европу не допустят за переговорный стол, то в результате Киев принудят подписать соглашения наподобие минских.

Ранее Зеленский заявил, что звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину без консультаций с Киевом не очень приятен для Украины. Он также выразил надежду, что Москва и российское руководство не являются для Трампа большим приоритетом, чем Киев.