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19:20, 13 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал допустить Европу к переговорам по Украине

Зеленский: Европа должна участвовать в переговорах по Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Европа должна участвовать в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, ведь Киеву нужны союзники на переговорах. Допустить Брюссель к мирному процессу призвал президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «РБК-Украина».

«Мы будем очень осторожны. Нам нужны союзники и справедливые партнеры в тот момент, когда мы будем заканчивать горячую стадию этой войны», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что если Европу не допустят за переговорный стол, то в результате Киев принудят подписать соглашения наподобие минских.

Ранее Зеленский заявил, что звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину без консультаций с Киевом не очень приятен для Украины. Он также выразил надежду, что Москва и российское руководство не являются для Трампа большим приоритетом, чем Киев.

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