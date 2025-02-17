Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:23, 17 февраля 2025Мир

В России раскрыли одно решение Трампа по Украине

Пушков: Трамп фактически отменил решение НАТО о членстве Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп фактически отменил решение о членстве Украины в НАТО словами о том, что Вашингтон не видит Киев в альянсе. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«США уже заявили, что не видят Украины в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита. Именно США управляют НАТО и имеют в альянсе решающий голос, это ни для кого не секрет», — написал он.

Сенатор отметил, что европейским политикам осталось лишь «делать хорошую мину при плохой игре», говоря о необходимости присутствия Европы на переговорах. По мнению Пушкова, мирные переговоры по Украине пройдут без европейских стран.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскрыл способ вернуть территории. «Мы должны вернуть их дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему это можно сделать дипломатическим путем», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

      Появились кадры мощного пожара после попытки атаки ВСУ на нефтезавод Кубани

      Суд в Москве оштрафовал Центробанк

      Рианна показала фигуру в откровенном боди

      Женщины рассказали о самых ошеломительных секс-провалах

      Зеленский назвал потери среди служащих ВСУ

      USAID заподозрили в организации завоза мигрантов в Россию

      В Белом доме отреагировали на отказ Зеленского от сделки с США

      Стали известны лучшие и худшие регионы России по качеству жизни

      Глава фондовой биржи попался на съемке фото под юбками у 17-летних девушек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше