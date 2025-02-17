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08:19, 17 февраля 2025Мир

Раскрыт посредник в переговорах по Украине

CNN: Саудовская Аравия захотела быть посредником в переговорах по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Саудовской Аравии заявили о своем желании стать посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Чиновник из Саудовской Аравии сообщил, что королевство намерено делать больше, чем просто принимать гостей. Эр-Рияд будет играть посредническую роль. Команду Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности страны», — сообщил телеканалу источник.

14 февраля Саудовская Аравия согласилась стать площадкой для саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Позже стало известно, что переговоры с участием российских и американских представителей по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Отмечается, что с американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

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