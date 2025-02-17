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07:26, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

В США сообщили об окончании конфликта на Украине

The National Interest: Де-факто конфликт на Украине закончен без участия Киева
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Несмотря на боевые действия, конфликт на Украине фактически завершен, считает обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт. В своей статье он отметил, что президент США Дональд Трамп не объявлял об этом напрямую, однако американское руководство пришло к выводу, что военные действия больше не могут продолжаться.

«Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — добавил Вайхерт. Он утверждает, что в большинстве государств исход конфликта будет воспринят в пользу России, где согласятся с тем, что Москва одержала верх над противником.

По мнению автора статьи, Вашингтон будет постепенно сокращать помощь Киеву и постепенно переложит финансовое бремя на плечи Европейского союза. При таком сценарии у стран Европы не хватит ресурсов, чтобы подпитывать Украину для продолжения боевых действий. Это, в свою очередь, лишит государство возможности участвовать в переговорном процессе между РФ и США.

«Учитывая, что Украина не сможет воевать с Россией без помощи стран-участниц НАТО и в первую очередь США, предложение о том, что она должна получить место за столом переговоров, выглядит довольно абсурдным», — добавил Вайхерт.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуть территории дипломатическим путем. Он также исключил признание утраченных территорий российскими.

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