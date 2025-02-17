The National Interest: Де-факто конфликт на Украине закончен без участия Киева

Несмотря на боевые действия, конфликт на Украине фактически завершен, считает обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт. В своей статье он отметил, что президент США Дональд Трамп не объявлял об этом напрямую, однако американское руководство пришло к выводу, что военные действия больше не могут продолжаться.

«Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — добавил Вайхерт. Он утверждает, что в большинстве государств исход конфликта будет воспринят в пользу России, где согласятся с тем, что Москва одержала верх над противником.

По мнению автора статьи, Вашингтон будет постепенно сокращать помощь Киеву и постепенно переложит финансовое бремя на плечи Европейского союза. При таком сценарии у стран Европы не хватит ресурсов, чтобы подпитывать Украину для продолжения боевых действий. Это, в свою очередь, лишит государство возможности участвовать в переговорном процессе между РФ и США.

«Учитывая, что Украина не сможет воевать с Россией без помощи стран-участниц НАТО и в первую очередь США, предложение о том, что она должна получить место за столом переговоров, выглядит довольно абсурдным», — добавил Вайхерт.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуть территории дипломатическим путем. Он также исключил признание утраченных территорий российскими.