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05:07, 16 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа раскрыл ожидания от России по урегулированию конфликта на Украине. Какие условия названы для Москвы и Киева?

Келлог ожидает от РФ территориальных уступок в урегулировании на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Специальный посланник президента США Кит Келлог поделился ожиданиями от России при урегулировании конфликта на Украине. Он ответил на вопрос о возможных уступках со стороны России в рамках Мюнхенской конференции.

Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки

Кит Келлог спецспосланник президента США

Келлог не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь. Он также подчеркнул, что ожидает от Москвы отказ от использования силы в будущем.

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Келлог отказал Украине в завершении конфликта «победой, как во Второй мировой»

Келлог заявил, что конфликт на Украине не завершится победой, как во Второй мировой войне. Отвечая на вопрос, чего желает Вашингтон, завершения противостояния или победы Киева, политик признал, что республика смело боролась, однако отказался допустить возможную победу Украины.

Первое, что надо сделать, — остановить кровотечение, а дальше — лечить. Какой бы план ни был, нужно хорошо подумать... Если вы думаете о победе, как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет

Кит Келлог спецспосланник президента США

Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции выступил критикой Трампа, заявив, что для мирных переговоров по Украине американский президент для начала должен связаться с ним, а не с российской стороной. «Если Трамп действительно хочет добиться результата, он сначала должен договориться с нами, а уже потом давить на Путина», — сказал он. Зеленский также критически высказался по поводу возможной встречи лидеров США и России и обвинил Соединенные Штаты в потере Украиной четырех тысяч квадратных километров территории в прошлом году. По его словам, это произошло из-за медлительности в поставках военной помощи Киеву.

США могут доработать мирный план по Украине за несколько недель

Келлог сообщил, что США рассматривают доработку мирного плана по Украине в течение нескольких недель.

Вы должны дать нам немного времени. Но когда я говорю об этом, я говорю не о шести месяцах, а о днях и неделях

Кит Келлог спецспосланник президента США

10 февраля сообщалось, что план Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе ни на министерской встрече в Брюсселе, ни на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечало издание The Telegraph, Вашингтон приостановил разработку мирного плана по Украине, чтобы учесть мнение стран Европейского союза (ЕС). Тогда Келлог пообещал провести переговоры со всеми союзниками по НАТО до завершения работы над планом. Он также заверил европейских партнеров в том, что Вашингтон собирается максимально укрепить позиции Киева до начала переговоров с Россией.

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Келлог заявил, что Европы не будет за столом переговоров по Украине

Европы не будет за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США.

По его словам, Европа физически может не присутствовать за столом переговоров, так как Вашингтон не хочет создавать масштабную групповую дискуссию. При этом он подчеркнул, что интересы региона будут учтены.

Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию

Кит Келлог спецспосланник президента США

При этом днем ранее Келлог говорил, что достижение мира на Украине должно быть для европейских стран приоритетом. Он выразил надежду, что по окончании Мюнхенской конференции по безопасности США и Европа достигнут важных соглашений и будут «идти нога в ногу» в вопросе переговоров с президентами России и Украины. По словам Келлога, Вашингтон рассчитывает на поддержку Брюсселя.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал допустить европейские страны до участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что если Европу не допустят за переговорный стол, то в результате Киев принудят подписать соглашения наподобие минских.

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