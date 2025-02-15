Келлог отказал Украине в завершении конфликта «победой, как во Второй мировой»

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что конфликт на Украине не завершится победой, как во Второй мировой войне. Его слова приводит РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, чего желает Вашингтон, завершения противостояния или победы Киева, политик признал, что республика смело боролась, однако отказался допустить возможную победу Украины.
«Первое, что надо сделать, — остановить кровотечение, а дальше — лечить. Какой бы план ни был, нужно хорошо подумать... Если вы думаете о победе, как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет», — подчеркнул Келлог.
Ранее спецпредставитель президента США назвал сроки завершения разработки мирного плана. По его словам, для доработки плана может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.