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22:39, 15 февраля 2025Мир

Келлог отказал Украине в завершении конфликта «победой, как во Второй мировой»

Келлог: Конфликт на Украине не завершится победой, как во Второй мировой войне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что конфликт на Украине не завершится победой, как во Второй мировой войне. Его слова приводит РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, чего желает Вашингтон, завершения противостояния или победы Киева, политик признал, что республика смело боролась, однако отказался допустить возможную победу Украины.

«Первое, что надо сделать, — остановить кровотечение, а дальше — лечить. Какой бы план ни был, нужно хорошо подумать... Если вы думаете о победе, как во Второй мировой, то этого, наверное, не произойдет», — подчеркнул Келлог.

Ранее спецпредставитель президента США назвал сроки завершения разработки мирного плана. По его словам, для доработки плана может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

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