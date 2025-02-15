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19:16, 15 февраля 2025Мир

Спецпредставитель Трампа назвал сроки разработки мирного плана для Украины и России

Келлог: США могут доработать мирный план по Украине за несколько недель
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог назвал сроки завершения разработки мирного плана для стран. Об этом он высказался в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает телеканал CNBC.

По его словам, для доработки плана может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. «Вы должны дать нам немного времени. Но когда я говорю об этом, я говорю не о шести месяцах, а о днях и неделях», — заявил Келлог.

Также он добавил, что Европа, вероятно, не будет физически присутствовать за столом мирных переговоров, но ее интересы будут учтены.

Ранее в феврале была раскрыта причина остановки работы над мирным планом Трампа.

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