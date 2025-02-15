Спецпосланник Трампа поделился ожиданиями от России при урегулировании на Украине

Специальный посланник президента США Кит Келлог поделился ожиданиями от России при урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Он ответил на вопрос о возможных уступках со стороны России в рамках Мюнхенской конференции. «Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сказал политик.
Келлог не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь. Он также подчеркнул, что ожидает от Москвы отказ от использования силы в будущем.
Ранее спецпредставитель президента США назвал сроки завершения разработки мирного плана . По его словам, для доработки плана может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.