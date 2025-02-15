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21:31, 15 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа поделился ожиданиями от России при урегулировании на Украине

Келлог ждет от РФ уступок территорий для урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Специальный посланник президента США Кит Келлог поделился ожиданиями от России при урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он ответил на вопрос о возможных уступках со стороны России в рамках Мюнхенской конференции. «Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сказал политик.

Келлог не уточнил, о каких конкретно территориях идет речь. Он также подчеркнул, что ожидает от Москвы отказ от использования силы в будущем.

Ранее спецпредставитель президента США назвал сроки завершения разработки мирного плана . По его словам, для доработки плана может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

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