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02:25, 14 февраля 2025Мир

В США назвали приоритет для Европы в вопросе Украины

Келлог: Для Европы приоритетом должно быть достижение мира на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Достижение мира на Украине должно быть для европейских стран приоритетом. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Мы понимаем, что [урегулирование] во многом будет зависеть от Европы. Это происходит на их дворе, и в их интересах добиться [мира]. Это одна их причин, по которой мы находимся в Мюнхене», — сказал он.

Чиновник выразил надежду, что по окончании Мюнхенской конференции по безопасности США и Европа достигнут важных соглашений и будут «идти нога в ногу» в вопросе переговоров с президентами России и Украины. По словам Келлога, Вашингтон рассчитывает на поддержку Брюсселя.

Ранее в США заявили о конце «американского века Европы». Это произошло из-за двух событий — разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и призыва главы Пентагона Пита Хегсета в адрес Европы «взять на себя ответственность за безопасность на континенте».

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