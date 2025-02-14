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01:51, 14 февраля 2025Мир

В США заявили о конце «американского века Европы» из-за Трампа

CNN: Американский век Европы подошел к концу из-за Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский век Европы подошел к концу из-за двух событий — разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и призыва главы Пентагона Пита Хегсета в адрес Европы «взять на себя ответственность за безопасность на континенте». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Американский век Европы подошел к концу. Два геополитических удара грома, которые произошли в среду, изменят трансатлантические отношения», — указано в сообщении.

Отмечается, что это является переломным моментом в отношениях США и стран Европы. Ключевым фактором здесь является фигура Трампа, который придерживается концепции «Америка превыше всего» и отгородился от советников истеблишмента, «погрязших в мифологии внешней политики Запада».

Ранее Трамп прокомментировал слова Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО. Он заявил, что высказывания главы Пентагона «точно отражали» позицию Вашингтона по данному вопросу

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