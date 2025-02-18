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14:44, 18 февраля 2025Мир

Захарова заявила о недостаточности отказа от членства Украины в НАТО

Захарова: НАТО должна дезавуировать свои обещания по гарантии вступления Украины
Семен Александров (редактор)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Отказа сейчас принимать Украину в НАТО недостаточно, альянс должен дезавуировать свои обещания по гарантии вступления республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, для России членство Украины в блоке неприемлемо, поскольку оно создает серьезные угрозы безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы.

«Отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно. Альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление в Североатлантический блок в будущем», — подчеркнула дипломат.

Представитель ведомства отметила, что в противном случае эта проблема «продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.

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