В Европарламенте оценили возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Евродепутат Мариани: Украине не стать как частью НАТО, так и ЕС

Украине не стать как частью Североатлантического альянса, так и Европейского союза (ЕС). Такое мнение выразил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры делегаций России и США, передает РИА Новости.

«Заметьте, больше никто не говорит о вступлении Украины в НАТО. И все те, кто обещали ей это, более не в состоянии выполнить свои же обещания. Но пойду дальше: я считаю, что Киев не станет и частью Евросоюза. Я был на Украине в 2012-2013 году и видел события на Майдане. Я помню депутатов Европарламента, которые выступали с трибуны и обещали Украине скорое членство в сообществе, но она все еще не там», — указал политик.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что делегация России объяснила представителям США на переговорах в Эр-Рияде, что членство Украины в Североатлантическом альянсе является неприемлемым для Москвы. Он назвал подобные действия прямой угрозой интересам и суверенитету страны.