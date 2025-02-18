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17:22, 18 февраля 2025Мир

Лавров поднял вопрос членства Украины в НАТО на переговорах с США

Лавров: Россия объяснила США, что членство Украины в НАТО неприемлемо
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская делегация объяснила представителям США на переговорах в Эр-Рияде, что членство Украины в Североатлантическом альянсе является неприемлемым для Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Reuters.

«Мы сегодня объяснили нашим американским коллегам то, что неоднократно подчеркивал российский лидер Владимир Путин: расширение альянса, поглощение Украины НАТО — это прямая угроза интересам России, прямая угроза нашему суверенитету», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, российская делегация объяснила американским коллегам, что появление военного контингента стран НАТО на территории Украины «неприемлемо для России». Он указал на то, что в этом вопросе «не имеет значения, находятся эти вооруженные силы под чужим флагом, под флагом Европейского союза или под национальными флагами».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уступки для урегулирования конфликта на Украине должны сделать все стороны. По его словам, Евросоюзу также придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, поскольку сообщество также вводило санкции против России.

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